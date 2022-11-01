القوات الأمنية الروسية تعتقل ستة أشخاص ينتمون "لمنظمة متطرفة" في موسكو وفورونيج وداغستان

اعتقلت قوات الأمن الروسي ستة أعضاء في "منظمة متطرفة" في موسكو، وفورونيج وداغستان ، حسبما أفادت به هيئة الأمن الفيدرالي الروسي لموسكو ومنطقة موسكو.

وجاء في بيان الهيئة: "تم قمع النشاط الإجرامي لخلية منظمة دينية متطرفة دولية "التكفيرو الهجرة" وتم اعتقال 6 أعضاء فيها في موسكو وفورونيج وجمهورية داغستان".

يشار إلى أن المعتقلين عقدوا اجتماعات في منطقة موسكو، وجندوا أعضاء جدد.

وتم رفع دعوى جنائية بشأن المشاركة في أنشطة منظمة متطرفة.

وخلال عمليات التفتيش والمداهمة، "تم العثور على مؤلفات دينية ذات محتوى متطرف، بالإضافة إلى مواد أخرى تشهد على تمسكهم بالاتجاهات الدينية المتطرفة".

المصدر: نوفوستي