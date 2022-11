تعليق عضوية هانكوك في حزب المحافظين بعد انضمامه لبرنامج تلفزيوني

علقت عضوية وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، في حزب المحافظين بعد انضمامه إلى برنامج تلفزيوني واقعي يحمل عنوان I'm A Celebrity... Get Me Out of Here.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إن هانكوك "سوف يستبدل تمثيل ناخبيه في وستمنستر بأكل الحشرات في الغابة"، مشيرة إلى أن قيادة الحزب أبدت "نظرة قاتمة" لقرار عضو البرلمان بالمشاركة في برنامج تلفزيوني واقعي بينما لا يزال نائبا عن حزب المحافظين.

وأعلن الحزب أن الأمر "خطير بما يكفي" لتبرير تعليق عضوية هانكوك في الحزب.

وقالت مصادر مقربة من هانكوك إن الأخير :لا يتوقع أن يخدم في الحكومة مرة أخرى، لذا فهي فرصة رائعة له للتواصل مع 12 مليون بريطاني يتابعون البرنامج كل ليلة.. سيستخدم وقته في الغابة للترويج لحملته الخاصة بعسر القراءة".

المصدر: BBC