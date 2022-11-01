رئيسي : زيارة باشينيان نقطة تحول في تعزيز العلاقات بين البلدين

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن زيارة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إلى طهران، نقطة تحول في تعزيز وارتقاء مستوى العلاقات بين البلدين.

وأشار رئيسي إلى أن "سياسة حسن الجوار إحدى السياسات التي تؤكد عليها الحكومة، وخلال هذه الفترة عقدنا عدة اجتماعات مع باشينيان، لا سيما خلال الزيارة الأخيرة، وكانت تتمحور حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين".

وشدد رئيسي على أن "منطقة القوقاز جزء من تاريخ إيران وحضارتها، ونحن ننظر بحساسية تجاه منطقة القوقاز"، مشيرا إلى أن "المشاكل الإقليمية يجب أن تحل بيد مسؤولي هذه المنطقة، فالتدخل الأجنبي يزيد مشاكل المنطقة".

بدوره، أعلن باشينيان توقيع مذكرة تفاهم بشأن تبادل الكهرباء والغاز بين البلدين، مبينا أنه "تجري مفاوضات شاملة بين البلدين، ونؤكد على العلاقات الاقتصادية والسياسية والقدرات الكامنة والامكانات في هذه العلاقات".

وقال رئيس الوزراء الأرميني إن "إيران رمز للتعايش السلمي، ورمز واضح وصريح وشفاف للتعاون والتعايش السلمي بين المسلمين والأرمن"، معربا عن تقديره لـ"تعامل إيران مع الجالية الأرمنية".

المصدر: RT