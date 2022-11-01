الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يزيدان المساعدات العسكرية لمولدوفا

قال السفير الأمريكي في كيشيناو، كينت لوجسدون، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زادا من المساعدات العسكرية لمولدوفا، دون انتهاك حيادها.

وأضاف السفير وفق قناة "برو تي في" : "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرون، قمنا جميعا بزيادة المساعدة لمولدوفا، خاصة في المجال العسكري.. نعتقد أننا نحلل ما يعنيه الحفاظ على حيادك الدستوري بالطريقة الأنسب. هناك العديد من الثغرات والمشاكل، لأنه لم يطلع أحد ويولي اهتمام للجوانب العسكرية، سنعمل معكم في هذا المجال".

ووفقا له، فإن واشنطن مستعدة للنظر في طلبات السلطات المولدوفية لتوفير المعدات العسكرية، ولكن حتى الآن لم تجر مناقشة هذا الموضوع، منوها بأن الولايات المتحدة تراقب تطورات الوضع في المنطقة.

المصدر: نوفوستي