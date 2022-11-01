صربيا تعلن وضع قواتها العسكرية في حالة تأهب بسبب الوضع في كوسوفو

أعلن وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوتشفيتش، اليوم الثلاثاء، وضع القوات العسكرية لبلاده في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا.

وقال وزير الدفاع في تصريح صحفي إن "رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر الجيش الصربي بالاستعداد والرفع من المستوى القتالي ليكون جاهزا للقيام بأي مهام".

وأوضح فوتشفيتش أن الوضع في كوسوفو وميتوهيا متوتر، مشيرا إلى أن سكان كوسوفو بدأو في تطبيق قرار حظر لوحات السيارات الصربية.

وأضاف الوزير أنه لا أحد يريد القتال، لكن "الجيش مستعد لتنفيذ أي مهمة".

وقررت سلطات جمهورية كوسوفو، غير المعترف بها، فرض غرامات على الذين لم يغيروا لوحات التسجيل الصربية لسياراتهم بداية من 1 نوفمبر الجاري.

تبلغ الغرامة 150 يورو، وسيتم إعطاء المواطنين تعليمات حول كيفية استبدال لوحات التسجيل الصربية بلوحات تسجيل لكوسوفو غير المعترف بها، ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة الانتقالية حتى 21 أبريل المقبل، وبعد ذلك ستبدأ شرطة كوسوفو في مصادرة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.

المصدر: تاس