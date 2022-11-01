السلطات السورية: لا قرار بتعطيل المدارس في مدينة درعا جراء العملية الأمنية

قالت مديرية التربية في محافظة درعا إنه لاقرار بوقف أو تعطيل مدارس مدينة درعا، باستثناء مدارس حيي درعا البلد وطريق السد، جراء العملية الأمنية ضد عناصر "داعش" في الحيين المذكورين.

وأوضحت مديرية التربية في محافظة درعا أن استثناء مدارس حيي درعا البلد وطريق السد، بسبب حظر التجوال المعلن منذ يومين ارتباطا بالعملية الأمنية المستمرة ضد عناصر تنظيم "داعش" في الحيين المذكورين.

وكانت مصادر أمنية سورية أفادت بأنه يجري تنفيذ عملية أمنية محدودة ضد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في حي طريق السد جنوب مدينة درعا، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم ومصادرة كمية كبيرة من الذخيرة.

وأضافت المصادر أن العملية تجري بشكل منظم وبتعاون مع الأهالي بهدف القضاء على الوجود الداعشي وإعادة الاستقرار لمناطق طريق السد وأحياء درعا البلد والمخيمات.

المصدر: RT