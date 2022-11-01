سريلانكا: روسيا وافقت على مساعدة بلادنا التي تواجه نقصا في الوقود

قال وزير الطاقة في سريلانكا، كانشانا وينجيسكر، إن روسيا وافقت على مساعدة سريلانكا التي تواجه نقصا في الوقود.

وقال الوزير على هامش اجتماع أديبك: "لقد طلبنا من الحكومة الروسية المساعدة في ضمان أمن الطاقة في سريلانكا. ولقد ردوا بإيجابية. لكن حتى الآن لا توجد شحنات مباشرة (من الوقود)".

في سبتمبر، أبلغ وزير النقل السريلانكي، باندولا جوناوردانا، وكالة "نوفوستي" أن السلطات السريلانكية تواصل مناقشة طلب الحصول على قرض من الوقود الروسي مع روسيا، وأن المفاوضات "تسير على ما يرام".

المصدر: نوفوستي