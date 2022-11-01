ترامب يعلق على واقعة الاعتداء على زوج بيلوسي

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في منزلهما بأنه "شيء فظيع"، منتقدا الجريمة في المدن التي يقودها الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب في تصريح: "ما حصل مع بول بيلوسي، شيء فظيع.. انظروا إلى ما يحدث لسان فرانسيسكو بشكل عام. انظروا إلى ما يحدث في شيكاغو. لقد كانت أسوأ بكثير من أفغانستان"، مشددا على أنه "علينا أن نعيد للشرطة كرامتهم واحترامهم. يمكنهم حل المشكلة. لكن اليوم إذا قال ضابط شرطة شيئا ما خارج عن الخط قليلا فهو يشبه نهاية حياته، ونهاية معاشه التقاعدي، ونهاية عائلته".

وأضاف: "لا يمكننا فعل ذلك. علينا أن نعيد للشرطة سلطتها وسلطتها واحترامها. لأن هذا البلد خارج عن السيطرة".

وقالت الشرطة إن بول بيلوسي (82 عاما) تعرض للهجوم في وقت مبكر من صباح الجمعة في منزله من قبل متطفل، استخدم مطرقة لمهاجمة بول.

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي ومحامي مقاطعة سان فرانسيسكو أن ديفيد ديبابي، 42 عاما، متهم بسلسلة من الجرائم، بما في ذلك الاعتداء ومحاولة القتل ومحاولة الاختطاف، بعد اقتحام منزل الزوجين بيلوسي في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بعد توجيه اتهامات رسمية وفدرالية ضد الرجل الذي هاجم زوجها، إن بول بيلوسي "يحرز تقدما مطردا وستكون عملية التعافي طويلة".

المصدر: The Hill + RT