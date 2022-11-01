روسيا ترفض المزاعم الغربية عن تجنيدها للقوات الأفغانية الخاصة

نفت وزارة الخارجية الروسية مزاعم وسائل إعلام غربية، تحدثت عن أن روسيا تحاول تجنيد القوات الأفغانية الخاصة السابقة، للقتال في أوكرانيا، ووصفت هذه المزاعم بـ" الكاذبة".

وقال ممثل الرئيس الروسي الخاص بأفغانستان، زامير كابولوف، مدير القسم الثاني بوزارة الخارجية الروسية، في تصريح لوكالة "نوفوستي" إنه "يرفض التعليق على الأخبار المزيفة".

وكان كابولوف قد صرح في شهر أغسطس الماضي، بأن جزءا من القوات الأفغانية الخاصة السابقة انضمت إلى التنظيمات النازية في أوكرانيا.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة كانت قد تعاونت مع الولايات المتحدة، وذلك بهدف القتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، مقابل مكافأت مالية.

المصدر: نوفوستي