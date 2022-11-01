وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأوكراني ومع وزير البنية التحتية الأوكراني الوضع حول "صفقة الحبوب"

بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، هاتفيا مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، ومع وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف الوضع الراهن حول "صفقة الحبوب".

وبحث الوزيران الوضع حول صفقة الحبوب، وأشار الوزير التركي إلى أنه "ينبغي فصل مبادرة الحبوب الإنسانية عن حالة الصراع في أوكرانيا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين إن أنقرة ستواصل مساعيها لتصدير الحبوب من أوكرانيا رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب.

وأعلنت روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب "لأجل غير مسمى" بسبب عدم ضمان سلامة السفن عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفنا في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

المصدر: RT