الزوجان بايدن يحتفلان بالهالويين صحبة الأطفال في البيت الأبيض (صور+ فيديو)

أمضى الزوجان بايدن ليلة الاثنين أكثر من ساعة في توزيع حلوى الهالوين على الأطفال الصغار في البيت الأبيض، بينما يحاول الديمقراطيون تجنب سيناريو مرعب في انتخابات الأسبوع المقبل.

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ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب زوجته جيل بايدن، وحفيدته نعومي، بأطفال رجال الإطفاء المحليين والممرضات وضباط الشرطة وأعضاء الحرس الوطني في البيت الأبيض.

وعزفت موسيقى مخيفة بينما وقف الرئيس والسيدة الأولى في الطقس الممطر، ليلقيا التحية على وابل من "السحرة ورواد الفضاء والأبطال الخارقين والحيوانات"، وهي ملابس الشخصيات التي فضل الأطفال ارتدائها.

وارتدت جيل بايدن ملابس الفراشة مع شعر مستعار أرجواني وأجنحة فيروزية، بينما ارتدى جو بايدن قبعة بيسبول وسترة مطر زرقاء.

وقال بايدن مازحا، إنه لم يكن لديه الوقت لارتداء زي. كما أنه لم يكن لديه الكثير من الوقت لتكريسه لمسار الحملة.

وعندما سئل عن شعوره تجاه الانتخابات النصفية للكونغرس، أجاب الرئيس: "إنه عيد الهالوين! هذا ما أشعر به تجاههم".

WATCH LIVE: Biden and First Lady Jill Biden host White House annual Halloween event https://t.co/FHO51noQxw — PBS NewsHour (@NewsHour) October 31, 2022

المصدر: ديلي ميل