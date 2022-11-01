الحكومة اليابانية تعتمد خطط توفير الكهرباء بسبب مخاوف من نقصها في الشتاء

قررت الحكومة اليابانية تطبيق نظام توفير الكهرباء اعتبارا من 1 ديسمبر من هذا العام وحتى نهاية مارس 2023، بسبب مخاوف من نقص الطاقة في الشتاء.

ووفقا لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ياسوتوشي نيشيمورا، تعتزم الحكومة مطالبة الشركات والجمهور بتوفير الطاقة، على وجه الخصوص، من خلال خفض درجة الحرارة المحددة لمكيفات الهواء، وإطفاء الأنوار في الغرف التي ليست قيد الاستخدام.

وأضاف نيشيمورا: "في إطار الإجراءات ، قررنا أيضا إعادة تشغيل محطات الطاقة التي توقف عملها، وكذلك شراء كميات إضافية من الوقود".

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إدخال نظام المكافآت لتلك الأسر التي يمكن أن تقلل من حجم الاستهلاك الشهري للكهرباء بنسبة 3٪ أو أكثر من مستوى العام السابق.

المصدر: نوفوستي