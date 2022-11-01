جدل في إيران بعد تسريب صور قديمة لقيادي بارز في الحرس الثوري مع زوجته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صور قيدمة مسربة تظهر رستم قاسمي، أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني ووزير الإسكان في حكومة إبراهيم رئيسي، مع امرأة دون حجاب في ماليزيا.

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وبحسب وسائل الإعلام المعارضة، قال علي جعفري، مستشار الوزير رستم قاسمي ومدير مكتبه، إن الصور المتداولة قديمة جدا، وهي لقاسمي صحبة زوجته، خلال جلسة تصوير خاصة. وانتقد نشرها، معتبرا أنها خطوة غير أخلاقية.

وأثارت الصور جدلا في صفوف النشطاء، الذين اعتبر بعضهم أن "السلطات الإيرانية تحرم على شعبها ما تحلله لرجالها".

فيما دافع آخرون عن قاسمي ناشرين صور للمرأة التي كانت بجانبه وهي ترتدي الحجاب، وانتقدوا الأشخاص الذين يحاولون تشويه صورة القيادي، مشيرين إلى أن الصور التقطت في مكان خاص ولم تكن لغرض النشر، وإنما أولائك الذين يصطادون في الماء العكر سربوها.

ایشون همسر دوم #رستم_قاسمی هستش.

انجا هم‌کاملا مشخصه که محجبه و چادری هستن.

میرن در یک فضای خصوصی و همراه با یک عکاس زن تا عکس بگیرن کنار هم.

حالا جماعت مدافع زن زندگی آزادی بعد ۱۱ سال عکسایه خصوصی یک نفر رو پخش میکنن.

هرچی ازحرام زادگی و بیشرفی و بی مایگی این جماعت بگی کم‌گفتی pic.twitter.com/mIkBVA3V0f — آ سد مجاهد (@fazz_manfi) October 31, 2022

وقال أحد المغردين مدافعا عن قاسمي على "تويتر" إن "المرأة التي ظهرت في الصورة هي زوجة قاسمي، ومن الواضح تماما أنها ترتدي الحجاب. لقد ذهبوا إلى مكان خاص مع المصورة لالتقاط صور معا".

وأضاف: "الآن، بعد 11 عاما، تقوم مجموعة النساء المدافعات عن الحرية ببث صورة خاصة لشخص ما".

تجدر الإشارة إلى أن إيران تشهد منذ أسابيع موجة من الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني إثر اقتيادها إلى مركز للشرطة في طهران لعدم تطبيقها الحجاب.

المصدر: RT