الإعلان عن شقيقة أجنبية جديدة للعاصمة الإماراتية

بحث رئيسا قرغيزستان والإمارات، صادر جباروف والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، آفاق التعاون بين البلدين في التجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس الإمارات بصادر جباروف في أبو ظبي، معربا عن ثقته في أن زيارته للإمارات ستكون مثمرة وناجحة، وأن توقيع عدد من الوثائق الثنائية سيساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع مجالات التعاون متبادل المنفعة.

وأعرب محمد بن زايد عن اهتمامه بالتعاون مع قيرغيزستان، مقترحا تكثيف العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار محمد بن زايد إلى أن الدولتين لديهما فرص كبيرة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي، وأكد أن الجانب الإماراتي مستعد لزيادة التعاون المشترك مع قيرغيزستان.

بدوره، أشار الرئيس القرغيزي جباروف إلى أن العلاقات بين الإمارات وقيرغيزستان تقوم على أساس الثقة المتبادلة والصداقة، وتوحد الشعبان علاقات تاريخية وروحية.

وقال إن البلدين ليس لديهما أي تناقضات على الساحة الدولية، مضيفا أن الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لقيرغيزستان في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وشدد جباروف، في معرض إشارته إلى النمو السنوي في حجم التجارة بين البلدين، والذي بلغ 69 مليون دولار على مدار 8 أشهر من هذا العام، شدد على أنه يمكن للطرفين تحسين هذا الاتجاه الإيجابي في السنوات المقبلة.

كما دعا جباروف المستثمرين الإماراتيين إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لإنشاء مركز جوي إقليمي في قيرغيزستان، بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة الكهرومائية. كما تحدث عن الفرص السياحية في قيرغيزستان.

واتفق قادة الدولتين على مواصلة الحوار السياسي النشط على أعلى مستوى، لتعميق التعاون في جميع مجالات الأجندة المشتركة.

ونقلت الكثير من وسائل الإعلام الحدث ومراسم توقيع الاتفاقيات، وقالت وكالة سبوتنيك قيرغيزستان: "أصبحت بيشكيك وأبو ظبي مدينتين شقيقتين"، ونقلت مراسم التوقيع بين رئيسي البلدين.

المصدر: kg.akipress.org