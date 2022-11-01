 
مباشر

شولتس ينتقد استهداف نشطاء المناخ للأعمال الفنية في المتاحف (فيديو)

أخبار العالم

شولتس ينتقد استهداف نشطاء المناخ للأعمال الفنية في المتاحف (فيديو)
بطاطا مهروسة على لوحة لكلود مونيه في بوتسدام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u34d

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس انتقادات حادة إلى نشطاء من أجل المناخ استهدفوا أعمالا فنية شهيرة، للفت الانتباه إلى قضيتهم قبل قمة "كوب27" التي تبحث الحد من ظاهرة التغير المناخي.

إقرأ المزيد
نشطاء المناخ يواصلون احتجاجاتهم ويستهدفون
نشطاء المناخ يواصلون احتجاجاتهم ويستهدفون "الفتاة ذات القرط اللؤلئي" في هولندا

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في برلين أمس الاثنين: "أشعر بحزن شديد حيال ما يحدث، ويسعدني جدا أنه لم يصل إلى درجة يصاب فيها عمل فني لا يعوض بضرر دائم".

وأضاف: "هناك طرق أخرى للتعبير عن الرأي، وربما فقط باستخدام القليل من الإبداع".

وحض شولتس الناشطين على عدم تعريض حياة الآخرين للخطر، بعد ما تردد عن إعاقة تظاهرة مناخية لوصول مسعفين إلى موقع أحد الحوادث يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن سيارة متخصصة تأخرت في الوصول إلى راكب دراجة تعرض للدهس بواسطة شاحنة لصنع الأسمنت في برلين، لأن الناشطين كانوا قد ربطوا أنفسهم في شارع قريب.

وقال شولتس إن المحتجين الذين يحاولون إثارة وجهة نظر سياسية "يجب أن يضعوا في اعتبارهم دائما أنه لا ينبغي أن يكون هناك خطر على الآخرين".

وأضاف "إذا كان هذا ما حدث هنا، فهو أمر مؤسف ومحزن جدا".

وأشارت جماعة "الجيل الأخير" البيئية إلى أنها لا تستبعد أن يكون تأخير وصول السيارة "بسبب ازدحام مروري تسببنا به نحن"، معربة عن تمنيها بأن لا تتفاقم الحالة الصحية لراكب الدراجة.

وقال شولتس "من الواضح" أن مثل هذه الاحتجاجات في الشوارع "لم تلق قبولا واسعا".

واستهدف نشطاء المناخ في العديد من الدول الأوروبية أعمالا فنية تاريخية شهيرة معروضة في متاحف عدة، من أجل التحذير من المخاطر المناخية قبل قمة المناخ "كوب27" التي ستعقد في مصر في نوفمبر الحالي.

وفي ألمانيا رمى ناشطون الأسبوع الماضي بطاطا مهروسة على لوحة للفنان الشهير كلود مونيه في بوتسدام، ويوم الأحد ربطوا أنفسهم بهيكل عظمي لديناصور في متحف التاريخ الطبيعي في برلين.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا