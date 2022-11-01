شولتس ينتقد استهداف نشطاء المناخ للأعمال الفنية في المتاحف (فيديو)

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس انتقادات حادة إلى نشطاء من أجل المناخ استهدفوا أعمالا فنية شهيرة، للفت الانتباه إلى قضيتهم قبل قمة "كوب27" التي تبحث الحد من ظاهرة التغير المناخي.

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وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في برلين أمس الاثنين: "أشعر بحزن شديد حيال ما يحدث، ويسعدني جدا أنه لم يصل إلى درجة يصاب فيها عمل فني لا يعوض بضرر دائم".

وأضاف: "هناك طرق أخرى للتعبير عن الرأي، وربما فقط باستخدام القليل من الإبداع".

وحض شولتس الناشطين على عدم تعريض حياة الآخرين للخطر، بعد ما تردد عن إعاقة تظاهرة مناخية لوصول مسعفين إلى موقع أحد الحوادث يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن سيارة متخصصة تأخرت في الوصول إلى راكب دراجة تعرض للدهس بواسطة شاحنة لصنع الأسمنت في برلين، لأن الناشطين كانوا قد ربطوا أنفسهم في شارع قريب.

Two climate activists from the group Last Generation threw mashed potatoes at Claude Monet's painting, "Les Meules," on Sunday, while it was on display at Museum Barberini in Potsdam, Germany.



The museum confirmed that the painting was not damaged in the incident. pic.twitter.com/s4toNvbRzu — CBS News (@CBSNews) October 23, 2022

وقال شولتس إن المحتجين الذين يحاولون إثارة وجهة نظر سياسية "يجب أن يضعوا في اعتبارهم دائما أنه لا ينبغي أن يكون هناك خطر على الآخرين".

وأضاف "إذا كان هذا ما حدث هنا، فهو أمر مؤسف ومحزن جدا".

وأشارت جماعة "الجيل الأخير" البيئية إلى أنها لا تستبعد أن يكون تأخير وصول السيارة "بسبب ازدحام مروري تسببنا به نحن"، معربة عن تمنيها بأن لا تتفاقم الحالة الصحية لراكب الدراجة.

Climate activists smeared chocolate cake over a waxwork model of Britain's King Charles III Monday at London's Madame Tussauds museum (AFP). pic.twitter.com/aKpjTepkjT — Voice of America (@VOANews) October 24, 2022

وقال شولتس "من الواضح" أن مثل هذه الاحتجاجات في الشوارع "لم تلق قبولا واسعا".

واستهدف نشطاء المناخ في العديد من الدول الأوروبية أعمالا فنية تاريخية شهيرة معروضة في متاحف عدة، من أجل التحذير من المخاطر المناخية قبل قمة المناخ "كوب27" التي ستعقد في مصر في نوفمبر الحالي.

Climate activists glued themselves to Johannes Vermeer’s ‘Girl with a Pearl Earring’ painting displayed at the Mauritshuis Museum in the Netherlands on October 27.



The artwork was not damaged, according to the museum’s statement, and police have arrested three people pic.twitter.com/vPCY8NWnK7 — TRT World (@trtworld) October 28, 2022

وفي ألمانيا رمى ناشطون الأسبوع الماضي بطاطا مهروسة على لوحة للفنان الشهير كلود مونيه في بوتسدام، ويوم الأحد ربطوا أنفسهم بهيكل عظمي لديناصور في متحف التاريخ الطبيعي في برلين.

#BREAKING

Climate Change Activists Glue Themselves To Dinosaur Exhibit At Berlin Museum pic.twitter.com/A9TXJcpvyr — RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) October 31, 2022

المصدر: أ ف ب