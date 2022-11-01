كوريا الجنوبية.. ارتفاع إجمالي عدد ضحايا كارثة إيتيوان إلى 155 شخصا

ارتفع إجمالي عدد ضحايا كارثة التدافع في إيتيوان في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 155 شخصا.

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وتم الإعلان، مساء أمس الاثنين، عن وفاة امرأة كورية بالغة من العمر 24 عاما، من المصابين بالحادث، وفقا للقيادة المركزية لتدابير مكافحة الكوارث والأمن.

وقال المسؤولون إن 30 من المصابين في حالة حرجة، و122 آخرين إصاباتهم طفيفة.

ومن بين الضحايا 55 رجلا و100 إمراة، منهم 103 في العشرينات من العمر، و31 في الثلاثينيات، و12 تحت سن العشرين، و8 في الأربعينات، وشخص واحد في الخمسينات.

ومنهم 26 أجنبيا من 14 دولة، منها ايران والصين وروسيا.

وزار نحو 100 ألف شخص منطقة إيتيوان الشهيرة في سيئول للاحتفال بالهالوين، حيث كان هذا أول احتفال في سيئول منذ 3 سنوات، بعدما رفعت البلاد معظم تدابير مكافحة كورونا.

المصدر: يونهاب