وزير الأمن الداخلي الأمريكي: الهجوم على زوج بيلوسي أمر مرعب لا مكان له في بلادنا

وصف وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس الهجوم على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنه "هجوم مرعب لا مكان له في البلاد".

وقال الوزير في حديث لقناة "سي إن إن"، تعليقا على الحادث: "لا مكان لهذا في بلادنا"، مضيفا أنه من الصعب تنصيف الهجوم كـ "إرهاب محلي" بسبب التبعات القانونية المترتبة على هذا المصطلح.

وأضاف أن "هذه القضية يجري التحقيق فيها والمعاقبة عليها من قبل السلطات المحلية، وأعتزم أن أسمح لهذه العملية أن تتطور في المحكمة".

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واعتبر أن الإرهاب المحلي "أحد أكبر المخاطر المتعلقة بالإرهاب" التي تهدد أمن الولايات المتحدة.

يذكر أن رجلا اقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، واعتدى على زوجها، فيما لم تكن رئيسة المجلس موجودة في المنزل لحظة الهجوم.

وتبين في وقت لاحق أن الرجل الذي نفذ الهجوم من مؤيدي نظريات المؤامرة.

المصدر: سي إن إن