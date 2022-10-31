 
مباشر

بوتين محذرا: الضربات على أوكرانيا الاثنين رد على الهجوم في سيفاستوبول وهذا ليس كل ما يمكننا فعله

أخبار العالم

بوتين محذرا: الضربات على أوكرانيا الاثنين رد على الهجوم في سيفاستوبول وهذا ليس كل ما يمكننا فعله
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u33p

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن ضربات اليوم على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا كانت في جزء منها ردا على الهجوم الإرهابي الأوكراني ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.

وصرح بوتين للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الضربات الروسية يوم الاثنين على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول، وقال: "إنه كذلك جزئيا"، وحذر بوتين من أن هذا ليس كل ما يمكننا فعله.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم 29 أكتوبر، أن نظام كييف، بمشاركة مختصين بريطانيين، نفذ هجوما إرهابيا في سيفاستوبول ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية ضالعة في ضمان أمن ممر الحبوب.

وتصدت القوات الروسية للهجوم الإرهابي على الطريق الخارجي لسيفاستوبول، وتم تدمير 4 مسيرات بحرية و3 مسيرات أخرى على الطريق الداخلي، وفي وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع على أن روسيا لم تنسحب من "مبادرة البحر الأسود"، بل تعلق العمل بالاتفاقات بعد الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول.

وحذر بوتين نظام كييف من ردود الفعل القاسية على مثل هذه الأعمال.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا