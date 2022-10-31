بوتين محذرا: الضربات على أوكرانيا الاثنين رد على الهجوم في سيفاستوبول وهذا ليس كل ما يمكننا فعله

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن ضربات اليوم على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا كانت في جزء منها ردا على الهجوم الإرهابي الأوكراني ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.

وصرح بوتين للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الضربات الروسية يوم الاثنين على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول، وقال: "إنه كذلك جزئيا"، وحذر بوتين من أن هذا ليس كل ما يمكننا فعله.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم 29 أكتوبر، أن نظام كييف، بمشاركة مختصين بريطانيين، نفذ هجوما إرهابيا في سيفاستوبول ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية ضالعة في ضمان أمن ممر الحبوب.

وتصدت القوات الروسية للهجوم الإرهابي على الطريق الخارجي لسيفاستوبول، وتم تدمير 4 مسيرات بحرية و3 مسيرات أخرى على الطريق الداخلي، وفي وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع على أن روسيا لم تنسحب من "مبادرة البحر الأسود"، بل تعلق العمل بالاتفاقات بعد الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول.

وحذر بوتين نظام كييف من ردود الفعل القاسية على مثل هذه الأعمال.

المصدر: تاس