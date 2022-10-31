وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا ستبحث مع روسيا تعليق مرور سفن الحبوب

أعلنت الأمم المتحدة أن الوفود الأممي والتركي والأوكراني إلى مركز التنسيق المشترك ستبحث مع ممثلي روسيا بيان وزارة الدفاع الروسية عن تعليق مرور سفن الحبوب في البحر الأسود.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين: "لقد تحدثت مع الزملاء في إسطنبول وهم قد اطلعوا على هذا البيان. وهم سيجرون المناقشات مع الزملاء الروس في إطار مركز التنسيق المشترك لتوضيح الأمر".

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وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة لم ترصد أي حوادث أثناء مرور السفن عبر الممر الآمن يوم الاثنين.

وأكد أن مركز التنسيق المشترك الذي يراقب الأوضاع بشكل دائم، سيقدم المعلومات المحدثة عن حركة السفن.

المصدر: تاس