 
مباشر

وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا ستبحث مع روسيا تعليق مرور سفن الحبوب

أخبار العالم

وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا ستبحث مع روسيا تعليق مرور سفن الحبوب
Legion-Media Raj Valley
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u336

أعلنت الأمم المتحدة أن الوفود الأممي والتركي والأوكراني إلى مركز التنسيق المشترك ستبحث مع ممثلي روسيا بيان وزارة الدفاع الروسية عن تعليق مرور سفن الحبوب في البحر الأسود.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين: "لقد تحدثت مع الزملاء في إسطنبول وهم قد اطلعوا على هذا البيان. وهم سيجرون المناقشات مع الزملاء الروس في إطار مركز التنسيق المشترك لتوضيح الأمر".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: روسيا تعلق مرور السفن عبر الممرات الآمنة لنقل الحبوب في البحر الأسود
الدفاع الروسية: روسيا تعلق مرور السفن عبر الممرات الآمنة لنقل الحبوب في البحر الأسود

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة لم ترصد أي حوادث أثناء مرور السفن عبر الممر الآمن يوم الاثنين.

وأكد أن مركز التنسيق المشترك الذي يراقب الأوضاع بشكل دائم، سيقدم المعلومات المحدثة عن حركة السفن.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا