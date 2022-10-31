بايدن يؤكد على العلاقات القوية بين بلاده والبرازيل باتصال مع الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا
AP
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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد اليوم الاثنين تأكيد العلاقات القوية بين واشنطن والبرازيل في اتصال هاتفي مع الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن بايدن ولولا "ملتزمان بمواصلة العمل كشريكين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ ، وحماية الأمن الغذائي، وتعزيز الإدماج والديمقراطية، وإدارة الهجرة الإقليمية".
وتغلب لولا على الرئيس جاير بولسونارو أمس الأحد بأضيق هامش في تاريخ البرازيل الحديث ( 50.9% مقابل 49.1%).
المصدر: "فرانس برس"