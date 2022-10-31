فقدان 8 مهاجرين انقلب زورقهم قبالة جزيرة ساموس اليونانية

بدأت فرق إنقاذ يونانية اليوم الاثنين البحث عن 8 أشخاص أبلغ عن فقدانهم بعد غرق زورق يعتقد أنه كان يقل مهاجرين قبالة جزيرة ساموس شرق بحر إيجة.

وقال خفر السواحل إنه تم انتشال أربعة أشخاص وأنقذ زورق صيد اثنين منهم وانتشلت سفينة تابعة لوكالة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية الاثنين الآخرين.

وأبلغ الناجون السلطات أن 12 شخصا إجمالا كانوا على متن الزورق المطاطي عندما انقلب جنوب ساموس.

وتشارك ثلاث سفن لخفر السواحل وزورق من فرونتكس وسفينة شحن ومروحية في عمليات البحث.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري غرق 27 شخصا على الأقل في واقعتين منفصلتين. في واحدة منهما، لقي 18 شخصا مصرعهم عندما غرق زورق أبحر من تركيا قبالة جزيرة ليسبوس شرقي بحر ايجه، وفي الواقعة الأخرى، غرق يخت كان يحمل نحو مائة شخص في عاصفة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وفقدان 6 آخرين.

المصد: أ ب