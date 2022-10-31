بينها "السي آي إيه".. طهران تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أمريكية

فرضت طهران عقوبات على عدد من الشخصيات والكيانات الأمريكية لأسباب بينها ارتكاب أنشطة ضد حقوق الإنسان، والتدخل في شؤون إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات جاءت "بناء على موافقات الجهات المعنية وبما يتماشى مع تنفيذ قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة".

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وشملت العقوبات 10 أشخاص، و4 كيانات بسبب "ارتكاب أنشطة ضد حقوق الإنسان، والتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية، والترويج للعنف والفوضى في إيران، والتحريض على الأعمال الإرهابية وتشجيعها، والتصدي لجهود وأنشطة إيران في مكافحة الإرهاب، وفي نهاية المطاف زيادة الضغوط على الأمة الإيرانية".

وفيما يلي قائمة بالأفراد والمؤسسات التي تم فرض عقوبات عليها:

الأشخاص الحقيقيون:

1- مايكل كوريلا قائد قيادة الجيش الأمريكي في المنطقة (CENTCOM).

2- جريجوري جيلوت نائب قائد القيادة المركزية.

3- سكوت ديزورميكس قائد القاعدة الجوية الأمريكية في أربيل العراق.

4- خوان زاراتي رئيس مركز القوة المالية والاقتصادية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد المشروع الأمريكي.

5- مارك والاس، المدير التنفيذي للتحالف ضد إيران النووية (يواني).

6- والي أديمو، قائممقام ونائب وزير الخزانة الأمريكية.

7- أليكسي جرينكويك قائد الفرقة التاسعة في سلاح الجو الأمريكي.

8- آن نيوبرغر، مستشارة الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة في مجال السيبرانية والتقنيات الناشئة.

9- إسحاق جونسون، قيادة الشؤون المدنية والعمليات النفسية بالجيش الأمريكي.

10- بريان نلسون، نائب مدير الاستخبارات المالية والإرهاب بخزانة الولايات المتحدة.

الكيانات القانونية

1- مؤسسة التحالف ضد إيران النووية الملقبة ((يواني)).

2- وكالة المخابرات المركزية (CIA).

3- الفرقة التاسعة للقوات الجوية الأمريكية.

4- الحرس الوطني الأمريكي.

ويخضع الأشخاص المذكورون والمؤسسات، وفقا للمواد 6 و 7 و 8 من القسم السادس من القانون السالف الذكر، لحظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي التي ستكون تحت ولاية جمهورية إيران الإسلامية.

المصدر: موقع "العالم"