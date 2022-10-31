 
مباشر
عاجل
قمة سوتشي: ستعمل روسيا على التحضير لتوقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا

بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان

أخبار العالم

بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u32t

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان لوضع حد للأزمة.

وقال بوتين بعد المحادثات الثلاثية في مدينة سوتشي، "روسيا من جانبها ستبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى تسوية نهائية وشاملة".

وشكر باشينيان وعلييف على موافقتهما على القدوم إلى روسيا لإجراء مفاوضات.

وأضاف بوتين: "حسب الاتفاق، سنكون على اتصال وسنواصل هذا الحوار ونتابع البحث عن تلك الحلول الضرورية من أجل إنهاء هذا النزاع الطويل الأمد".

واستضافت مدينة سوتشي يوم الاثنين اجتماعا ثلاثيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا