بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان لوضع حد للأزمة.

وقال بوتين بعد المحادثات الثلاثية في مدينة سوتشي، "روسيا من جانبها ستبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى تسوية نهائية وشاملة".

وشكر باشينيان وعلييف على موافقتهما على القدوم إلى روسيا لإجراء مفاوضات.

وأضاف بوتين: "حسب الاتفاق، سنكون على اتصال وسنواصل هذا الحوار ونتابع البحث عن تلك الحلول الضرورية من أجل إنهاء هذا النزاع الطويل الأمد".

واستضافت مدينة سوتشي يوم الاثنين اجتماعا ثلاثيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي