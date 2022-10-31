بوتين: قمة سوتشي كانت مفيدة وخلقت أجواء إيجابية لاتفاقات مستقبلية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني بـ "المفيد"، مؤكدا أنه تم تهيئة الأجواء للاتفاقيات المستقبلية.

وأكد أن، قمة سوتشي كانت مفيدة وخلقت أجواء إيجابية لاتفاقات مستقبلية وسنتابع الحوار الثلاثي لتحقيق سلام دائم.

ووفقا له، اتفق القادة على بيان مشترك بشأن إقليم قره باغ، وأشار بوتين إلى أن القمة أظهرت أنه يمكن للطرفين الاتفاق على المستقبل، فالجميع مهتم بتطبيع العلاقات.

المصدر: نوفوستي