تركيا تسلط الضوء على اختلال التوازن بين سياسات الحكومات الغربية ومطالب شعوبها

صرح البروفيسور التركي حسن أونال، بأن الغرب بدأ يشعر باليأس من الأزمة الأوكرانية، وأن أعداد المطالبين بإنهاء الصراع في تزايد مستمر.

وأضاف أنه رغم رجحان كفة دعاة الحرب في الأوساط الغربية الحاكمة، لكن آراء الشارع المخالفة ستلقي بظلالها على نتائج الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة، وسنرى ما سينتج عنها في ظل اختلال التوازن بين آراء الحكومات ومطالب شعوبها.

وتطرق أونال، إلى التسريبات الإعلامية الأمريكية عن خيبة الأمل الكبيرة التي تسبب بها زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، في شهر يونيو، للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية ساخنة دارت بينهما.

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وتساءل الأستاذ عن سبب تسرب هذه المحادثة إلى الصحافة في هذا الوقت تحديدا!

مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك يمكن أن يكون نتيجة يأس الشارع الغربي من الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية أصابت جيوب المواطنين.

واعتبر أونال هذا الأمر فرصة ذهبية لأنقرة لتكون وسيطا بين الأطراف في تسوية سلمية قد تعقد مؤتمراتها على الأراضي التركية، وتكون سببا في إحلال السلام العالمي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد أعصابه خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أخبر خلالها بايدن نظيره الأوكراني أن الولايات المتحدة خصصت لنظامه حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1 مليار دولار، ففاجأه زيلينسكي بقائمة من المساعدات التي تعهد بها الغرب لكييف سابقا، ولم تنفذ حتى ساعة الاتصال.

المصدر: lenta.ru