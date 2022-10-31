بدء الاجتماع الثلاثي بين بوتين وعلييف وباشينيان

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بدء اجتماع رئيسي روسيا وأذربيجان، فلاديمير بوتين وإلهام علييف، وكذلك رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال بيسكوف: "الرئيسان الروسي والأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا يجرون الان مباحثات. وزراء الخارجية يتحدثون بشكل منفصل".

وينعقد الاجتماع مدينة سوتشي بمبادرة من الجانب الروسي، حيث من المقرر أن تناقش القمة المزيد من الخطوات لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز، والنظر في استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل وتطويرها وكيفية تنفيذ الاتفاقات التي سجلها بوتين وعلييف وباشينيان في بياناتهم لعامي 2020 و2021.

وتؤيد أذربيجان البدء المبكر للعمل على معاهدة سلام مع أرمينيا، ومن المقرر أن تسرع ترسيم الحدود على أساس خرائط الفترة السوفيتية، ومن المتوقع أن يثير الجانب الأذربيجاني مرة أخرى في المحادثات بسوتشي قضية فتح الاتصالات في المنطقة، بما في ذلك فتح ممر زانجيزور، والذي يجب أن يربط الجزء الرئيسي من البلاد مع جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي عبر أرمينيا، وأكدت باكو أن هذه إحدى النقاط الرئيسية في البيان الثلاثي للقادة في 9 نوفمبر 2020 ويجب تنفيذه من قبل يريفان.

بدورها، صرحت الحكومة الأرمينية مرارا وتكرارا أنها مستعدة لتوقيع اتفاقية سلام مع أذربيجان بحلول نهاية هذا العام، لكنها تتوقع خطوات فعالة من باكو لإحلال السلام في المنطقة، وعلى وجه الخصوص رفض "تضخيم مسألة" ممر عبر أراضي أرمينيا للاتصال بناختشيفان ".

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع يريفان أن "القوات المسلحة الأذربيجانية ستغادر الأراضي الأرمينية المحتلة" نتيجة الأعمال العدائية في مايو 2021 وسبتمبر 2022 والعودة إلى مواقعها الأصلية.

كما صرح باشينيان مرارا وتكرارا أن الحدود يجب أن تستند إلى الوثائق الأساسية لرابطة الدول المستقلة من عام 1991، وأعلن استعداده لبدء العمل على وضع الحدود وترسيمها لاحقا.

المصدر: نوفوستي