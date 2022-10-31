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الجيش الإسرائيلي يعلن عن إحباط محاولة تهريب أسلحة في غور الأردن (صورة)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن عن إحباط محاولة تهريب أسلحة في غور الأردن (صورة)
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه تم إحباط محاولة تهريب أسلحة بالقرب من السياج الحدودي في غور الأردن، مؤكدا القبض على المشتبه به بعد مطاردته، ومصادرة 25 مسدسا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت قوات جيش الدفاع وشرطة إسرائيل، في وقت سابق اليوم، مشتبها به قرب السياج الحدودي في منطقة وادي الأغوار، وقامت بمطاردته ملقيةً القبض عليه وبحوزته 25 مسدسا،  لتلقي القبض لاحقا، على مشتبه به ثان بشبهة المساعدة في عملية التهريب..وأحيل المشتبه بهما والأسلحة لمعالجة الشرطة".

المصدر: RT

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