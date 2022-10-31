كوريا الجنوبية وبولندا توقعان مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية

أفادت وكالة أنباء"يونهاب" أن كوريا الجنوبية وبولندا وقعتا اليوم الاثنين اتفاقية للعمل من أجل خطة لبناء محطة للطاقة النووية في بولندا.

ووفقا لما ذكرته وزارة الصناعة والطاقة في سيئول وقعت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، التي تديرها الدولة، ومجموعة "زي باك" للطاقة، وهي شركة بولندية خاصة، وشركة "بي جي إي"، وهي شركة بولندية مملوكة للدولة، خطاب نوايا في سيئول يدعو إلى العمل معا على وضع خطة بناء محطة طاقة نووية في موقع "باتناو" في بولندا.

ويقع موقع "باتناو" على بعد 240 كيلومترا غرب "وارسو"، وسوف يعتمد المفاعل المتصور على تكنولوجيا "APR1400"، وهي نموذج لمفاعل نووي من الجيل التالي طورته كوريا الجنوبية، ويتميز بقدرة أكبر وعمر أطول وكفاءة أكبر من حيث التكلفة.

وأضافت الوزارة أن الشركات الثلاث ستسعى إلى وضع خطة تطوير أولية للمحطة بحلول نهاية العام الجاري.

وقد تم التوصل إلى الاتفاق بعد أيام من اختيار بولندا لشركة الطاقة النووية الأمريكية "ويستنغهاوس"لبناء محطة أخرى للطاقة النووية، وكانت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية وكذلك شركة "إي دي إف" الفرنسية قد قدمتا عطاءات في هذا المشروع.

وإذا توصل البلدان إلى اتفاق نهائي لمشروع "باتناو"، فسيكون هذا المشروع أول تصدير لمحطة طاقة نووية لكوريا الجنوبية منذ مشروع محطة "بركة" في الإمارات العربية المتحدة والذي تم توقيعه في عام 2009.

وكما وقعت وزارة الصناعة في سيئول مع وزارة الأصول الحكومية البولندية مذكرة تفاهم لدعم المشروع وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة النووية.

المصدر: وكالة "يونهاب" للأنباء