ماسك يعتزم رفع رسوم الصفحات المدفوعة على Twitter

قرر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، رفع رسوم الاشتراك الشهري لمستخدمي تطبيق Twitter Blue من 4.99 دولار لتصبح 19.99 دولار.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن ماسك أصدر أمرا لموظفيه بالعمل على مدار الساعة للتحقق من الحسابات المدفوعة في تطبيق Twitter.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة The Verge، أن خاصية التحقق في حسابات Twitter ستصبح مدفوعة، وستتاح هذه الخاصية فقط لمستخدمي الصفحات المدفوعة.

وأكد ماسك، أن العمل جار على تحديث عمليات التحقق في الحسابات، وأنه سيكون أمام المستخدمين الذين تم التحقق من حساباتهم بشكل مسبق، 90 يوما لإكمال الاشتراك وإلا فستختفي علامة الاختيار الزرقاء من صفحاتهم.

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جاء ذلك بعد عدة أيام من إعلان ماسك إتمام صفقة شراء Twitter بقيمة 44 مليار دولار، وذكرت وسائل إعلامية أنه قام بطرد الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، بالإضافة إلى مديرين آخرين في الشركة.

بدورها، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن وثائق تخص الشركة، أن ماسك يعتزم طرد 75% من موظفي Twitter في حال إتمام الصفقة، إلا أن ماسك نفى صحة هذه التقارير.

المصدر: نوفوستي