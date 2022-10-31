بدء محادثات بوتين وعلييف في سوتشي

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي.

ويأتي الاجتماع قبل القمة الثلاثية بين روسيا الاتحادية وأرمينيا وأذربيجان، حيث سيناقش قادة الدول تسوية الوضع في إقليم قره باغ، ومن المتوقع أن تتبنى الأطراف وثيقة من شأنها أن تشكل الأساس لمعاهدة سلام مستقبلية.

ومن المتوقع أيضا أن يتم اتخاذ قرار آخر في سوتشي، بتمديد تفويض قوات حفظ السلام الروسية لمدة 10-20 سنة، وكان قد تحدث السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عن احتمال توقيع هذه الوثيقة، واقترح انتظار نتائج المفاوضات.

ووصل الرئيس الروسي اليوم الاثنين، إلى سوتشي للقاء الرئيس الأذربيجاني، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، حول طاولة مفاوضات الثلاثية.

وكان الكرملين قد أعلن أن القمة الثلاثية ستسبقها محادثات منفصلة بين الرئيس الروسي وكل من نظيريه الأذربيجاني والأرمني، حيث تهدف المباحثات إلى تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل.

المصدر: نوفوستي