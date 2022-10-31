الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي بسبب محاولات بريطانيا تجنيد دبلوماسيين بسفارة روسيا في لاهاي

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، سفير هولندا بموسكو، بشخور بلوه، وأعربت له عن احتجاجها على تصرفات أجهزة الاستخبارات الأجنبية ضد الدبلوماسيين الروس العاملين في لاهاي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تم استدعاء سفير هولندا في موسكو، بشخور بلوه، إلى وزارة الخارجية الروسية، وإبلاغه باحتجاج موسكو الشديد على محاولات التجنيد للملحق العسكري بالسفارة الروسية في لاهاي في 20 أكتوبر من قبل الاستخبارات البريطانية".

وأكدت الوزارة على أن "مثل هذه الأعمال الاستفزازية غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعيق العمل العادي للبعثات الخارجية الروسية".

كما أوضحت الوزارة أيضا أن هذا ليس أول استفزاز خلال السنوات الأخيرة من قبل أجهزة استخبارات أجنبية في هولندا.

المصدر: نوفوستي