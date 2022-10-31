الاتحاد الأوروبي نقل معدات غير عسكرية إلى أوكرانيا أقل مما وعد به

أظهرت البيانات والتقاريرالإعلامية أن الحجم الفعلي للإمدادات من المعدات غير العسكرية من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا أقل بكثير مما تم الإعلان عنه.

وتبين من بوابة المشتريات العامة للاتحاد الأوروبي، في الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى نهاية أكتوبر 2022، أنه تم إبرام 26 عقدا لتوريد المركبات غير العسكرية إلى أوكرانيا.

وبحلول أكتوبر، كان الاتحاد الأوروبي قد وقع عشرة عقود فقط لنقل 179 مركبة مدنية إلى أوكرانيا، على الرغم من أن ألمانيا وحدها وعدت بتسليم 480 شاحنة وحافلة صغيرة وسيارات دفع رباعي في عام 2022.

حتى أنه تم إلغاء مناقصة واحدة لتزويد سيارات الإسعاف من ليتوانيا بسبب نقص السيارات.

كما يلاحظ خبراء مستقلون أن بروكسل مجبرة على المبالغة في تقدير قدراتها، فالدول الأوروبية تدخل في وضع التقشف بسبب أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المناهضة لروسيا.

ويبلغ حجم دعم الاتحاد الأوروبي المخطط لأوكرانيا 2.5 مليار يورو، ولكن تم توفير 10 ملايين يورو فقط.

المصدر: RT