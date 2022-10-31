بوتين يعتذر و"يحمي" باشينيان بمظلته (صورة+ فيديو))

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى سوتشي للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، حول طاولة المفاوضات الثلاثية.

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وكان الكرملين قد أعلن أن القمة الثلاثية ستسبقها محادثات منفصلة بين الرئيس الروسي وكل من نظيريه الأذربيجاني والأرمني، حيث تهدف المباحثات إلى تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل.

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لكن الطقس في سوتشي لم يكن معتدلا، وهطلت الأمطار ففتح الرئيس الروسي مظلته ليحمي زميله الأرمني من المطر، وفي مستهل لقائه به اعتذر بوتين عن الطقس الخريفي في سوتشي، ثم تابع: "لكن لا يمكننا فعل شيء بهذا الصدد، الخريف هو الخريف! لكن المهم هو إمكانية اللقاء والحديث"، فوفقا لبوتين، من الممكن تحقيق تطبيع مستقر للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان من خلال التنفيذ المستدام والمستمر للاتفاقات بشأن سبل ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وإلغاء حظر اتصالات النقل، وحل القضايا الإنسانية، وهو ما يمكن أن يفضي في النهاية إلى معاهدة سلام بين باكو ويريفان.

كذلك فقد أعرب رئيس الوزراء الأرمني باشينيان عن استعداده لتوقيع وثيقة تكون أساسا لمعاهدة سلام بين الطرفين، حيث قال إن هناك تصورات روسية وغربية لقضية قره باغ، وقد وافقت أرمينيا على التصور الروسي، وتوصلت إلى اتفاق مبدئي في يناير من العام الماضي، مضيفا أن حجر الزوية في هذه الاتفاقات هو أن روسيا تعد ضامنا لأمن قره باغ وأرمينيا.

المصدر: تلغرام