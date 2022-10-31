منظمة ترامب تواجه محاكمة جنائية بشأن الاحتيال الضريبي

تواجه شركة تملكها عائلة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إجراءات بدفع غرامات تزيد عن 1.5 مليون دولار، في حال أدينت بالاحتيال والتهرب الضريبي، بمحكمة في نيويورك.

ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب التي يديرها حاليا النجلان الأكبران لترامب، دونالد جونيور، وإريك ترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.



وأحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لفترة طويلة، آلين ويسلبرغ، أقر في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الإقرار بالذنب.



وأقر الرجل البالغ 75 عاما وصديق عائلة ترامب، بأنه خطط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته، ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.



ووفق صفقة الإقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع حوالي مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر، مقابل الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة التي يبدأ اختيار هيئة المحلفين لها اليوم الاثنين.

يذكر أنه لا ترامب ولا أي من أبنائه الذين عملوا كمديرين تنفيذيين في منظمة ترامب متهمون بارتكاب مخالفات، وليس من المتوقع أن يدلي ترامب بشهادته أو حتى يحضر المحاكمة.

المصدر: "الإندبندنت"