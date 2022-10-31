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رئيس وزراء التشيك يصل كييف في زيارة رسمية (فيديو)

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رئيس وزراء التشيك يصل كييف في زيارة رسمية (فيديو)
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وصل رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا وبعض أعضاء حكومته إلى كييف لإجراء مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال.

ونشرت وسائل الإعلام مقاطع الفيديو للحظة وصول رئيس وزراء التشيك وأعضاء حكومته بالقطار إلى كييف.

في وقت سابق، في 25 أكتوبر، قام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بزيارة أوكرانيا لأول مرة منذ بدء العملية الخاصة لحماية دونباس، ووعد شتاينماير خلال الزيارة بمزيد من الدعم الشامل لكييف.

المصدر: iz.ru

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