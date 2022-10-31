الخارجية الروسية: روسيا على اتصال مع قيادات عدد من الدول الإفريقية بعد تعليق "صفقة الحبوب"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن روسيا على اتصال مع قيادات عدد من الدول الإفريقية بعد تعليق مشاركة موسكو في "صفقة الحبوب"

وتابع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية بوغدانوف أن الشركاء الأفارقة يتفهمون موقف روسيا من صفقة الحبوب، وسوف تواصل روسيا دعم الدول الإفريقية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد علقت مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول. وقالت الوزارة في بيانها إن نظام كييف، بمشاركة خبراء بريطانيين، قام بعمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود، وسفن مدنية تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب"، وعليه علق الجانب الروسي المشاركة في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية.

المصدر: تاس