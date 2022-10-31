ارتفاع أسعار الطاقة تدفع الألمان إلى الاقتصاد وتضع قطاع المطاعم في ورطة

تسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة في ألمانيا في بروز عدد من المشاكل التي انعكست على المستهلك، وبدرجة ثانية على أصحاب المطاعم والمحلات الغذائية.

ووفقا للعاملين في صناعة الأكل فإن ارتفاع تعريفات الطاقة وارتفاع أسعار المنتجات أصبح يمثل مشكلة خطيرة لقطاع المطاعم في ألمانيا، حيث بات هذا القطاع يتحمل جزءا كبيرا من هذه الأعباء، ويخشى في نفس الوقت من تحويل جزء من هذه الأعباء على حساب العملاء، خاصة وأن عدد رواد المطاعم انخفض بطبيعته.

وفي ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء في ألمانيا، تخشى أكثر من 66% من المطاعم في جميع أنحاء البلاد على استمرار وجودها، وفقا لمسح أجرته جمعية الفنادق والمطاعم الألمانية في أكتوبر.

المصدر: تاس