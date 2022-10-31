إيران.. اعتقال شخص ثان على صلة بهجوم شيراز الدامي

أعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص ثان مسؤول عن هجوم شاه شراغ الدامي في شيراز.

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وفي 26 أكتوبر الماضي، هاجم مسلح الزوار في مزار شاه شراغ الديني، بمدينة شيراز، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم عدة نساء وأطفال، وإصابة 26 آخرين.

وأعلنت طهران مقتل منفذ الهجوم "رغم كل الجهود" لإبقائه على قيد الحياة، حيث كان في المشفى بعد إصابته برصاص القوات الإيرانية.

ولاحقا، تم القبض على شخص انتحل شخصية عامل نظافة، كان يحاول وضع قنبلة في أحد شوارع شيراز، وذلك بعد الهجوم على المزار.

المصدر: RT