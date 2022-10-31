الكشف عن جنسيات الأجانب القتلى في حادث التدافع بسيئول

تم الكشف عن حصيلة وجنسيات الأجانب القتلى في حادث التدافع بحي إيتايوان ليلة السبت الماضي وسط سيئول في كوريا الجنوبية.

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وقال المقر المركزي لوكالة تدابير مكافحة الكوارث والأمن صباح اليوم الاثنين، إن الأجانب المتوفين البالغ عددهم 26، هم 5 إيرانيين، و4 صينيين، و4 روس، وأمريكيان، ويابانيان، وشخص واحد من كل من فرنسا وأستراليا والنرويج والنمسا وفيتنام وتايلاند وكازاخستان وأوزباكستان وسريلانكا.

وبلغت حصيلة قتلى الحادث 154 شخصا، بينما انخفض عدد المصابين في حالة خطيرة إلى 33 شخصا، وارتفع عدد المصابين بإصابات خفيفة إلى 116 شخصا.

وتم التأكد من هويات المتوفين البالغ عددهم 153 باستثناء شخص واحد، حيث تستمر عملية التأكد من هويته .

وتجري الشرطة التحقيق في معرفة ملابسات الحادث، وبدأت التحقيق في 6 حالات من نشر معلومات مزيفة عبر الانترنت، وطلبت حذف 63 حالة من منشورات على الانترنت وإغلاق حسابات أصحابها.

المصدر: يونهاب