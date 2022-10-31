 
مباشر

الكشف عن جنسيات الأجانب القتلى في حادث التدافع بسيئول

أخبار العالم

الكشف عن جنسيات الأجانب القتلى في حادث التدافع بسيئول
AP
سيئول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2xm

تم الكشف عن حصيلة وجنسيات الأجانب القتلى في حادث التدافع بحي إيتايوان ليلة السبت الماضي وسط سيئول في كوريا الجنوبية.

إقرأ المزيد
"يونهاب": مقتل 120 شخصا في حادثة تدافع في كوريا الجنوبية (صور)

وقال المقر المركزي لوكالة تدابير مكافحة الكوارث والأمن صباح اليوم الاثنين، إن الأجانب المتوفين البالغ عددهم 26، هم 5 إيرانيين، و4 صينيين، و4 روس، وأمريكيان، ويابانيان، وشخص واحد من كل من فرنسا وأستراليا والنرويج والنمسا وفيتنام وتايلاند وكازاخستان وأوزباكستان وسريلانكا.

وبلغت حصيلة قتلى الحادث 154 شخصا، بينما انخفض عدد المصابين في حالة خطيرة إلى 33 شخصا، وارتفع عدد المصابين بإصابات خفيفة إلى 116 شخصا.

وتم التأكد من هويات المتوفين البالغ عددهم 153 باستثناء شخص واحد، حيث تستمر عملية التأكد من هويته .

وتجري الشرطة التحقيق في معرفة ملابسات الحادث، وبدأت التحقيق في 6 حالات من نشر معلومات مزيفة عبر الانترنت، وطلبت حذف 63 حالة من منشورات على الانترنت وإغلاق حسابات أصحابها.

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا