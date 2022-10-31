سوتشي تستضيف اجتماعا ثلاثيا بين بوتين وعلييف وباشينيان

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الإثنين، محادثات ثلاثية.

ووفقا لما ذكره المكتب الصحفي للكرملين فإنه "من المقرر أن يتم بحث تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقعة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير و 26 نوفمبر 2021، وخطوات أخرى لتعزيز الاستقرار والأمن في القوقاز".

كذلك من المقرر مناقشة استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف الكرملين أنه من المقرر أيضا أن يجري الرئيس الروسي محادثات ثنائية مع باشينيان وعلييف، كل على حده.

المصدر: نوفوستي