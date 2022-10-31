رد غير متوقع من ترامب على سؤال حول حقوق الإنسان في السعودية

تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لسيل من الانتقادات بسبب استضافة ملاعبه الخاصة بالغولف بطولة "لايف غولف"، الممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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ودافع ترامب، أمس الأحد، خلال اختتام سلسلة الجولات الأولى من البطولة التي أقيمت في ملعبه للغولف بمدينة ميامي، دافع عن قراره قائلا إنه لم يفكر مرتين في استضافة ملاعبه للبطولة.

وأكد على أن محادثاته مع المسؤولين السعوديين أقنعته بأن احتضان المملكة لبطولة الغولف "مهم جدا بالنسبة لهم"، وأنهم "يبذلون الكثير من الجهد وينفقون الكثير من المال عليها".

ولدى سؤال الرئيس السابق عن سجل السعودية في حقوق الإنسان، رد ترامب قائلا إن "أمريكا أيضا لديها مشاكل في حقوق الإنسان".

يذكر أنه خلال فترة رئاسته، رفض ترامب نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق على عملية لاعتقال أو قتل" الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وهو ما نفته المملكة.

المصدر: "نيويورك تايمز"