وصيفة "ملكة جمال أوروبا 2022" الإستونية تختبر حمضها النووي لتثبت أنها ليست روسية
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قالت آنا ميكونن، الإستونية، وصيفة ملكة جمال أوروبا 2022، إنها أجرت اختبار الحمض النووي لتثبت أنها ليست روسية.
ووفقا لتقارير "news_lv" فإن آنا ميكونن، وصيفة "ملكة جمال أوروبا 2022"، من إستونيا، تدعم بنشاط نظام كييف وتدين روسيا. ولهذا السبب، توقف أقرباؤها الذين يعيشون في روسيا عن التواصل معها.
وقالت ميكونن: "من بينهم والدي وخالتي وعمي".
وأضافت أجريت فحص اختبار الحمض النووي "لأثبت لهم أنه ليس لدينا أي شيء روسي. لكن هذا لم يساعد أيضا. لا يزال والدي يعتبر نفسه روسيا!".
المصدر: سبوتنيك