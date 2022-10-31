وصيفة "ملكة جمال أوروبا 2022" الإستونية تختبر حمضها النووي لتثبت أنها ليست روسية

قالت آنا ميكونن، الإستونية، وصيفة ملكة جمال أوروبا 2022، إنها أجرت اختبار الحمض النووي لتثبت أنها ليست روسية.

ووفقا لتقارير "news_lv" فإن آنا ميكونن، وصيفة "ملكة جمال أوروبا 2022"، من إستونيا، تدعم بنشاط نظام كييف وتدين روسيا. ولهذا السبب، توقف أقرباؤها الذين يعيشون في روسيا عن التواصل معها.

وقالت ميكونن: "من بينهم والدي وخالتي وعمي".

وأضافت أجريت فحص اختبار الحمض النووي "لأثبت لهم أنه ليس لدينا أي شيء روسي. لكن هذا لم يساعد أيضا. لا يزال والدي يعتبر نفسه روسيا!".

المصدر: سبوتنيك