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الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا: اتفاق على حركة 16 سفينة أغذية في البحر الأسود اليوم

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الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا: اتفاق على حركة 16 سفينة أغذية في البحر الأسود اليوم
Globallookpress Globallookpress Pavlo GoncharKeystone Press Agency
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وافقت وفود كل من الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا على حركة 16 سفينة على طول الممر في البحر الأسود في يوم الاثنين 31 أكتوبر، بحسب بيانات محدثة صادرة عن المنظمة الدولية.

اتفقت وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على جدول زمني لتحرك 16 سفينة بدلاً من 14 سفينة على طول الممر الإنساني البحري في 31 أكتوبر.

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وذكرت البيانات المنقّحة التي تم نشرها يوم الأحد من قبل المكتب التمثيلي للأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك"، والذي يتخذ من مدينة اسطنبول مقرا له، أن وفود الجهات المذكورة أعلاه، اتفقت على خطة للتنقل ليوم غد 31 أكتوبر على طول الممر الإنساني البحري لـ16 سفينة منها 12 من الموانئ الأوكرانية و4 إلى الموانئ الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد أبلغت الجانب الروسي بهذا القرار.

هذا وفي الوقت نفسه، حدّد مركز التنسيق المشترك أن 6 سفن بدأت في التحرك من موانئ أوكرانيا، لكنها لم تدخل بعد الممر الإنساني.

وفي الإجمال، تنتظر 21 سفينة تحمل حمولة مواد غذائية يبلغ وزن حمولتها الإجمالية حوالي 700 ألف طن الإذن بالتحرك في الموانئ الأوكرانية والمياه المجاورة.

 

المصدر: تاس

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