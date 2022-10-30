زيلينسكي: ستبذل أوكرانيا قصارى جهدها كي تواصل "صفقة الحبوب" عملها

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن 218 سفينة محمّلة بالأغذية في وضع الاستعداد للتحرك.

وعد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ببذل كل جهد ممكن لاستئناف العمل فيما يسمى بـ"صفقة الحبوب".

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وقال في رسالة عبر الفيديو، مساء الأحد: "أوكرانيا، من جانبها، ستبذل قصارى جهدها لجعل مبادرة تصدير الحبوب تعمل بشكل أكبر".

وفي الوقت نفسه، ادعى زيلينسكي أن "218 سفينة تنتظر الفرصة لنقل المواد الغذائية بموجب عقود التصدير أو عبر الولوج إلى الموانئ الأوكرانية".

المصدر: تاس