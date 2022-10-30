 
مباشر

زيلينسكي: ستبذل أوكرانيا قصارى جهدها كي تواصل "صفقة الحبوب" عملها

أخبار العالم

زيلينسكي: ستبذل أوكرانيا قصارى جهدها كي تواصل
RIA.RU
فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2w1

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن 218 سفينة محمّلة بالأغذية في وضع الاستعداد للتحرك.

وعد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ببذل كل جهد ممكن لاستئناف العمل فيما يسمى بـ"صفقة الحبوب".

إقرأ المزيد
غاتيلوف: تمديد مذكرة الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على الضمانات
غاتيلوف: تمديد مذكرة الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على الضمانات

وقال في رسالة عبر الفيديو، مساء الأحد: "أوكرانيا، من جانبها، ستبذل قصارى جهدها لجعل مبادرة تصدير الحبوب تعمل بشكل أكبر".

وفي الوقت نفسه، ادعى زيلينسكي أن "218 سفينة تنتظر الفرصة لنقل المواد الغذائية بموجب عقود التصدير أو عبر الولوج إلى الموانئ الأوكرانية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي