لابيد يزور منصة "كاريش" ويتطلع إلى أن تصبح إسرائيل مورداً إقليمياً مهماً للطاقة

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، منصة غاز كاريش في البحر الأبيض المتوسط، والتي دخلت حيّز التشغيل هذا الأسبوع.

وأعرب المسؤول الإسرائيلي خلال الزيارة عن أمله في أن تصبح الدولة اليهودية في المستقبل المنظور موردا إقليميا مهما لموارد الطاقة.

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وقال رئيس الوزراء بحسبما ذكره بيان ديوانه: "استثمار حقل كاريش سيخفض أسعار الطاقة في إسرائيل، ويجعلها موردا إقليميا للطاقة ويساعد أوروبا على التعامل مع أزمة الطاقة. سيتم إنتاج الغاز هنا، مما سيقلل من تكلفة المعيشة، هذا إنجاز عظيم لدولة إسرائيل".

وذكر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه خلال زيارة المنصة، تم إبلاغ لابيد بعملية إنتاج الغاز فيها، وتحدث رئيس الوزراء مع العمال وزار منصة المراقبة.

وشدّد رئيس الوزراء على أن بدء إنتاج الغاز في كاريش سيضمن الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة لإسرائيل لسنوات عديدة قادمة.

المصدر: تاس