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بولسونارو يتصدر الانتخابات الرئاسية البرازيلية

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بولسونارو يتصدر الانتخابات الرئاسية البرازيلية
AP
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أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية تصدر الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو.

بعد فرز نسبة 8 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي انتهت اليوم الأحد، اتضح تصدر بولسونارو النتائج أمام منافسيه.

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وأظهرت النتائج الأولية وفق البيانات المحدثة في الوقت الحقيقي على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا للانتخابات (التي تؤدي مهام لجنة الانتخابات المركزية)، أن أكثر من 5 ملايين شخص (52.39 بالمئة) صوتوا للزعيم البرازيلي، الذي يلتزم بآراء سياسية محافظة.

في حين حصل منافسه الاشتراكي لويس إيناسيو لولو دا سيلفا على دعم 4.5 مليون ناخب (47.61 بالمئة).

الجدير بالذكر أنه أجريت يوم الأحد في البرازيل، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.

وبحسب استطلاعات الرأي التي نشرت يوم أمس السبت، فإن زعيم "حزب العمال" لولا دا سيلفا كان لديه أعلى فرصة للفوز.

المصدر: تاس

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