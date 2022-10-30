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بعد فرز 91 في المائة من الأصوات.. لولا دا سيلفا يتقدم على بولسونارو في انتخابات الرئاسة بالبرازيل

البرازيل.. احتدام المنافسة بين دا سيلفا و بولسونارو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

أخبار العالم

البرازيل.. احتدام المنافسة بين دا سيلفا و بولسونارو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة
AP
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أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية احتدام المنافسة بين الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو ومنافسه لويس إيناسيو لولو دا سيلفا.

وبعد فرز 68 % من الأصوات، تقدم لولا دا سيلفا بولسونارو بنسبة 50.02%.

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الجولة الثانية من انتخابات الرئاسـة بالبرازيل
الجولة الثانية من انتخابات الرئاسـة بالبرازيل

الجدير بالذكر أنه أجريت يوم الأحد في البرازيل، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.

وبحسب استطلاعات الرأي التي نشرت يوم أمس السبت، فإن زعيم "حزب العمال" لولا دا سيلفا كان لديه أعلى فرصة للفوز.

يتبع..

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