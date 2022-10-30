بعد فرز 93% من الأصوات في الانتخابات البرازيلية.. دا سيلفا يحصل على 50.62% وبولسارنو على 49.28%

أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية احتدام المنافسة بين الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو ومنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبعد فرز أكثر من 97% من الأصوات، تقدم لولا دا سيلفا على بولسونارو بنسبة 50.72%.

وأجريت يوم الأحد في البرازيل، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.

وكانت استطلاعات للرأي نشرت يوم السبت، كشفت أن زعيم "حزب العمال" لولا دا سيلفا لديه أعلى فرصة للفوز.

المصدر: RT + وكالات