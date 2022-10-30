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صحيفة لو فيغارو: واشنطن قد تتوقف عن تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا تفاديا للمواجهة مع روسيا

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صحيفة لو فيغارو: واشنطن قد تتوقف عن تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا تفاديا للمواجهة مع روسيا
Gettyimages.ru
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أفاد الكاتب الفرنسي أدريان جولمز، بأن الولايات المتحدة قد توقف إمداد نظام كييف بالمعدات العسكرية، لارتفاع أعداد المناهضين لهذه الامدادات في الأوساط الأمريكية.

وأوضح جولمز عبر صحيفة "لو فيغارو"، أن قسما كبيرا من الديموقراطيين انحازوا إلى الجمهوريون المعارضين لسياسة إمداد نظام كييف بالأسلحة، وأنه في حال وصول الجمهوريين إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، فإن الإمدادات العسكرية الأمريكية لنظام كييف ستكون في موضع الشك.

وأشار إلى أن 30 عضوا نيابيا من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الكونجرس، ناشدوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء مفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية.

ورغم تراجع النواب عن طلبهم لاحقا، إلا أن جولمز يرى أن جميع هذه الحقائق تشير إلى أن الولايات المتحدة سئمت من المواجهة مع روسيا.

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ووفقا للكاتب فإن الولايات المتحدة خصصت ما يقارب الـ 40 مليار دولار لدعم نظام كييف، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، ما يفوق المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة في العام 2020، لكبرى الدول المتلقية وهي إسرائيل ومصر وأفغانستان.

يذكر أن المحلل العسكري الأمريكي هاريسون كاس، طالب الولايات المتحدة عبر صحيفة 19Fortyfive، بإجراء مراجعة كاملة لاستراتيجيتها في أوكرانيا، والسعي للوصول لحل دبلوماسي للأزمة.

 

 

المصدر: lenta.ru

 

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