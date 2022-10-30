اليونان.. الأجندة الإيجابية مع تركيا ناجحة رغم التوتر الحالي

قال نائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فراغويانيس، إنه رغم التوتر بين أثينا وأنقرة، فإن الأجندة الإيجابية التي نوقشت خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كانت ناجحة.

وأوضح فراغويانيس في تصريح لصحفية "To Vima" اليونانية، الأحد، أن الأجندة الإيجابية التي نوقشت خلال زيارة تشاووش أوغلو الأخيرة، أسست قنوات اتصال بين ساسة ورجال أعمال البلدين.

وكان تشاووش أوغلو قال بشأن زيارته الأخيرة إلى أثينا: "ناقشنا العلاقات الثنائية بشكل شامل وقيمنا القضايا الإقليمية خلال اجتماعاتنا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس".

وأضاف: "بدأنا العمل على مشاريع ملموسة مع التركيز على التعاون، لقد توصلنا إلى توافق في الآراء من حيث المبدأ حول الأجندة الإيجابية المكونة من 25 بندا، وستجتمع مؤسساتنا ذات الصلة في المرحلة التالية، لمناقشة التعاون في مجالات النقل والطاقة والسياحة والبيئة والتجارة ومجالات أخرى".

المصدر: "الأناضول"